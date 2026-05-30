तमिलनाडु में हिंसा का तांडव: एक ही रात में दो हमले, 8 लोग लहूलुहान

पुलिस ने 8 संदिग्धों को पकड़ा

घायलों में अरुल मरण, संतोषकुमार, मदासमी, रायप्पन, रमेश और रामकुमार के नाम शामिल हैं। इनमें से 5 लोग अनुसूचित जाति समुदाय के हैं। पुलिस ने इस हमले के आरोप में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसी रात तिरुनेलवेली जिले के मणूर थाना क्षेत्र के थर्कुपट्टी इलाके में भी एक और घटना हुई। यहां मोटरसाइकिल सवारों और स्थानीय लोगों के बीच गरमागरम बहस हुई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। इस झड़प में 2 और लोग घायल हुए। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या इनके पीछे कोई पुराना विवाद है।