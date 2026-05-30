तमिलनाडु में हिंसा का तांडव: एक ही रात में दो हमले, 8 लोग लहूलुहान
तमिलनाडु के तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों में शुक्रवार शाम दो हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें 8 लोग घायल हो गए। नीट्टूर गांव में शाम करीब साढ़े 6 बजे 9 लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उन्होंने छह राहगीरों पर सिकल से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए सभी छह लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस ने 8 संदिग्धों को पकड़ा
घायलों में अरुल मरण, संतोषकुमार, मदासमी, रायप्पन, रमेश और रामकुमार के नाम शामिल हैं। इनमें से 5 लोग अनुसूचित जाति समुदाय के हैं। पुलिस ने इस हमले के आरोप में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसी रात तिरुनेलवेली जिले के मणूर थाना क्षेत्र के थर्कुपट्टी इलाके में भी एक और घटना हुई। यहां मोटरसाइकिल सवारों और स्थानीय लोगों के बीच गरमागरम बहस हुई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। इस झड़प में 2 और लोग घायल हुए। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या इनके पीछे कोई पुराना विवाद है।