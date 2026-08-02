केरलम में भारी बारिश का तांडव, अब तक 8 लोगों की मौत

बारिश का सबसे ज्यादा असर पठानमथिट्टा, इडुक्की, वायनाड, कन्नूर, कोट्टायम और कोझिकोड जैसे जिलों में देखा जा रहा है। कन्नूर के अयानकुन्नू में तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 320 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, कुछ रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन कई इलाकों में अभी भी आवाजाही पर रोक लगी हुई है। कई बांधों में पानी का स्तर तो कम हुआ है, लेकिन कुछ बांध अभी भी रेड अलर्ट पर बने हुए हैं। यही वजह है कि कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) की कई टीमें मौके पर तैनात की गई हैं, जो राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।