केरलम में एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई

केरलम में खड़े ट्रक से टकराई कार, सवार सभी 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

लेखन आबिद खान 09:10 am Sep 05, 202609:10 am

क्या है खबर?

केरलम के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी तमिलनाडु के इंजीनियरिंग छात्र बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह ट्रक में समा गई और उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद कार को काटकर फंसे हुए शवों को निकाला गया।