पंजाब के सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे विशाल रैली, जानिए कारण
पंजाब के सरकारी कर्मचारी 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। वे इस बात से नाराज हैं क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का एलान तो कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि इसका भुगतान कर्मचारियों को कब मिलेगा।
इससे पहले 18 सितंबर को हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपना विरोध-प्रदर्शन खत्म कर दिया था। लेकिन अब जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
यूनियन 18 प्रतिशत DA और पुराने बकाया की मांग पर अड़ी
यूनियन नेताओं का कहना है कि महंगाई भत्ते (DA) को लेकर जो नया आदेश आया है, वह केंद्र सरकार के नियमों से अलग हो सकता है।
इसके साथ ही, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से चली आ रही पुरानी बकाया राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। वे 18 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि कर्मचारियों के सभी रुके हुए भुगतान जल्द से जल्द किए जाएं।
23 सितंबर को जिस DA की घोषणा की गई थी, उसमें बकाया राशि (एरियर्स) के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।
सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉई यूनियन के महासचिव साहिल शर्मा ने बताया कि इसी मुद्दे पर स्थिति साफ करने के लिए कर्मचारी 30 सितंबर (बुधवार) को जिला-स्तर पर बैठकें करेंगे। इसके बाद, सभी कर्मचारी 10 अक्टूबर को संगरूर में एक विशाल रैली भी करेंगे।