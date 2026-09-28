पंजाब के सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे विशाल रैली, जानिए कारण

यूनियन नेताओं का कहना है कि महंगाई भत्ते (DA) को लेकर जो नया आदेश आया है, वह केंद्र सरकार के नियमों से अलग हो सकता है।

इसके साथ ही, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से चली आ रही पुरानी बकाया राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। वे 18 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि कर्मचारियों के सभी रुके हुए भुगतान जल्द से जल्द किए जाएं।

23 सितंबर को जिस DA की घोषणा की गई थी, उसमें बकाया राशि (एरियर्स) के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।

सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉई यूनियन के महासचिव साहिल शर्मा ने बताया कि इसी मुद्दे पर स्थिति साफ करने के लिए कर्मचारी 30 सितंबर (बुधवार) को जिला-स्तर पर बैठकें करेंगे। इसके बाद, सभी कर्मचारी 10 अक्टूबर को संगरूर में एक विशाल रैली भी करेंगे।