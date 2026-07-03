मुंबई: गिरा पेड़ हटाने गए BMC कर्मियों पर दूसरा पेड़ गिरा, 8 घायल

मुंबई में गुरुवार को 91 पेड़ गिरने का रिकॉर्ड

घायलों में नूर आलम, राजेश कुडल, विनय कदम, सुलेमान शेख, विनोद भाट, देवरशी सिंह, जगदीश निकम और नीलाद तालुले का नाम शामिल है। यह हादसा सिर्फ एक इकलौती घटना नहीं है। दरअसल, मुंबई में भारी बारिश के चलते सिर्फ गुरुवार को ही 91 पेड़ गिरने के मामले सामने आए हैं। इस बारिश के मौसम में शहर को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात काम में जुटी हैं, ताकि गिरे हुए पेड़ों का मलबा हटाया जा सके।