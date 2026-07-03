मुंबई: गिरा पेड़ हटाने गए BMC कर्मियों पर दूसरा पेड़ गिरा, 8 घायल
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सांताक्रूज वेस्ट में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 8 कर्मचारी एक गिरे हुए पेड़ की जाच कर रहे थे, तभी अचानक उन पर एक और पेड़ आ गिरा। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे राहेजा कॉलेज के पास हुई। समय पर मिली मदद से सभी घायलों को तुरंत ननावती अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया है कि अब सभी की हालत स्थिर है।
मुंबई में गुरुवार को 91 पेड़ गिरने का रिकॉर्ड
घायलों में नूर आलम, राजेश कुडल, विनय कदम, सुलेमान शेख, विनोद भाट, देवरशी सिंह, जगदीश निकम और नीलाद तालुले का नाम शामिल है। यह हादसा सिर्फ एक इकलौती घटना नहीं है। दरअसल, मुंबई में भारी बारिश के चलते सिर्फ गुरुवार को ही 91 पेड़ गिरने के मामले सामने आए हैं। इस बारिश के मौसम में शहर को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात काम में जुटी हैं, ताकि गिरे हुए पेड़ों का मलबा हटाया जा सके।