असम में बाढ़ से 78 मौतें, लाखों बेघर

असम में इस वक्त भारी बाढ़ आई हुई है। इस भयानक बाढ़ की वजह से अब तक 78 लोगों की जान चली गई है और 7 जिलों में 3 लाख से भी ज्यादा लोग मुसीबत में फंसे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मार चराईदेव जिले पर पड़ी है, जहां 1.3 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कई परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में अपनों को खोना पड़ा है और अपने घरों से बेघर होना पड़ा है।