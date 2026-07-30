असम में बाढ़ से 78 मौतें, लाखों बेघर
असम में इस वक्त भारी बाढ़ आई हुई है। इस भयानक बाढ़ की वजह से अब तक 78 लोगों की जान चली गई है और 7 जिलों में 3 लाख से भी ज्यादा लोग मुसीबत में फंसे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मार चराईदेव जिले पर पड़ी है, जहां 1.3 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कई परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में अपनों को खोना पड़ा है और अपने घरों से बेघर होना पड़ा है।
फसलें, बुनियादी ढांचा और पशुधन को नुकसान
बाढ़ के पानी ने 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेत-खलिहानों को डुबो दिया है। 551 गांवों में सड़कें, तटबंध, स्कूल और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा, 11,000 से ज्यादा मवेशी भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं।
राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 16,500 से ज्यादा प्रभावित लोग अभी भी राहत शिविरों में रुके हुए हैं, जबकि 72,000 से ज्यादा लोगों को वितरण केंद्रों से जरूरी मदद मिल रही है।
अमित शाह ने असम के लिए राहत सहायता का वादा किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 जुलाई से 1 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। राज्य सरकार भी बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों द्वारा लिए गए कर्ज पर विशेष सहायता देने की योजना पर काम कर रही है।