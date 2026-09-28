दिल्ली सत्य निकेतन हादसा: जो ईमारत ढही थी उसके मालिक ने मांगी जमानत
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इस महीने की शुरुआत में एक इमारत गिरने से 7 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद अब उस इमारत के मालिक हरि राम गुप्ता ने अपनी खराब सेहत और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।
उनकी यह जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है क्योंकि तब मामले की जांच पूरी नहीं हुई थी। अब अदालत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी।
पुलिस के मुताबिक, गुप्ता के परिवार ने इमारत बनाते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी। उन्होंने बिना किसी सही इजाजत या प्लान के इस इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए किया।
MCD ने 543 संपत्तियां ढहाईं, 178 सील कीं
इमारत गिरने की घटना के बाद से दिल्ली की नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 सितंबर से 23 सितंबर के बीच MCD ने 543 संपत्तियों को ढहा दिया है और 178 अन्य को सील कर दिया है।
इस तरह की कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।