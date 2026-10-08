भारतीय रेलवे 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कर रही काम, 2 घटे में पहुंचेंगे पुणे से हैदराबाद

भारत पहली बार अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है। इन नए रूटों पर, दिल्ली से वाराणसी का सफर 4 घंटे से भी कम में, मुंबई से पुणे की यात्रा महज 48 मिनट में और पुणे से हैदराबाद 2 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी।

इसके अलावा, हैदराबाद-बेंगलुरु और चेन्नई-बेंगलुरु जैसे कई और महत्वपूर्ण मार्ग भी प्रस्तावित हैं, जिससे जल्द ही शहरों के बीच की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी।