नीलगिरि में एक दिन में हुए 7 भूस्खलन, 65 लोगों को सुरक्षित बचाया
लगातार हुई भारी बारिश के कारण नीलगिरि जिले में एक ही दिन में 7 भूस्खलन हुए, जिनकी वजह से 15 पेड़ उखड़ गए और कई रास्तों का संपर्क भी टूट गया। बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो किनकौरई में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर और कोटगिरी में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं बुलियार और येदप्पल्ली में मध्यम वर्षा हुई। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग घायल भी हुए और 3 झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है।
जिला कलक्टर ने कोनोअर में खोला राहत शिविर
बिगड़ते हालात पर तत्काल कदम उठाते हुए जिला कलक्टर लक्ष्मी भाव्य तन्नीरू ने प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद करवा दिए और लोगों की सुरक्षा के लिए राहत कैंप भी तैयार करवा दिए। रविवार शाम को बुलियार और कट्टेरी के पास के 3-4 गांवों से आए आदिवासी समुदाय के 65 लोगों को कोनोअर के एक राहत कैंप में सुरक्षित पहुंचाया गया। मुख्य सड़क का एक हिस्सा बह जाने के कारण फिलहाल ट्रैफिक को कोटगिरी के रास्ते से मोड़ा जा रहा है और हाईवे अधिकारी हालात को जल्द से जल्द सामान्य बनाने में लगे हुए हैं।