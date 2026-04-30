बेंगलुरु में दीवार ढही, 3 बच्चों समेत 7 की दर्दनाक मौत; 'लापरवाही' पर उठे गंभीर सवाल
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बेंगलुरु के बोवरिंग हॉस्पिटल के पास बुधवार को एक दीवार भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही, उन्होंने घायलों को 50-50,000 रुपये देने की भी घोषणा की है।
बेंगलुरु में विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की
इस दर्दनाक हादसे के बाद अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह दीवार गिरी कैसे। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर लापरवाही और रखरखाव में कमी का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता रिजवान अराशद ने कहा कि यह दीवार करीब 25-30 साल पुरानी थी, और उन्होंने हैरानी जताई कि यह इतनी कमजोर नहीं दिखती थी कि अचानक भरभराकर गिर जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया।