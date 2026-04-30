बेंगलुरु में दीवार ढही, 3 बच्चों समेत 7 की दर्दनाक मौत; 'लापरवाही' पर उठे गंभीर सवाल

बेंगलुरु में विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की

इस दर्दनाक हादसे के बाद अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह दीवार गिरी कैसे। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर लापरवाही और रखरखाव में कमी का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता रिजवान अराशद ने कहा कि यह दीवार करीब 25-30 साल पुरानी थी, और उन्होंने हैरानी जताई कि यह इतनी कमजोर नहीं दिखती थी कि अचानक भरभराकर गिर जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया।