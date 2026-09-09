सत्य निकेतन त्रासदी के बाद खाली हो रहे PG, छात्र बोले- असली आंकड़ा छुपाया जा रहा

प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, PG की ठीक से सुरक्षा जांच की जाए और प्रभावित छात्रों के लिए रहने का कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। जवाब में, प्रशासन ने असुरक्षित इमारतों को खाली करवाना शुरू कर दिया, खासकर उन PG इमारतों को जिनकी 4 या उससे ज्यादा मंजिलें थीं।

इसकी वजह से कई छात्रों को आनन-फानन में अपना सामान हटाना पड़ा। कुछ छात्र इस बात से भी नाराज हैं कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट या किराया वापस नहीं मिला। इस हादसे के बाद साउथ कैंपस के आसपास छात्रों के लिए बनी रहने की जगहों की सुरक्षा को लेकर कई छात्र दोबारा सोचने लगे हैं।