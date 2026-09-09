दिल्ली में ढही PG इमारत, 7 की मौत; संचालक गिरफ्तार
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बुधवार को एक PG बिल्डिंग भरभराकर गिर गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद बिल्डिंग के ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि इमारत गिरने से पहले अचानक एक तेज आवाज आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं।
प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस हादसे के पीछे के कारणों की पूरी जांच की जाएगी। ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए इमारत सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सुधांशु की गिरफ्तारी एक अहम कदम है। अधिकारी अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस दर्दनाक हादसे में कोई लापरवाही या नियमों की अनदेखी हुई थी।