दिल्ली में ढही PG इमारत, 7 की मौत; संचालक गिरफ्तार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बुधवार को एक PG बिल्डिंग भरभराकर गिर गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद बिल्डिंग के ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि इमारत गिरने से पहले अचानक एक तेज आवाज आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं।