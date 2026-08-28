मानसून की बेरुखी: देश के जलाशय 68 प्रतिशत भरे, पर दक्षिण में पानी का बड़ा संकट
भारत के बड़े जलाशय इस समय करीब 68 प्रतिशत भरे हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। ज्यादातर इलाकों में तो हालात ठीक हैं, लेकिन दक्षिणी राज्यों की हालत थोड़ी चिंताजनक है। वहां के जलाशय 60 प्रतिशत से भी कम भरे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी ही इसकी मुख्य वजह है। अगर मानसून रुक गया और अल नीनो का असर बढ़ा, तो जलाशयों का जलस्तर और भी घट सकता है।
मानसून में 13 प्रतिशत की कमी से जल भंडारण पर असर
इस साल मानसून की बारिश में 13 प्रतिशत की कमी आई है, जिसका सीधा असर पानी के भंडारण पर दिख रहा है। कुछ जलाशय (खासकर महाराष्ट्र में) तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन कई दूसरे जलाशय, खासकर दक्षिणी राज्यों में, उतने खुशकिस्मत नहीं हैं।
5 में से 4 इलाकों के जलाशय 60 प्रतिशत से ज्यादा भरे हैं, पर क्योंकि दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से कम है, इसलिए साफ दिख रहा है कि यहां कमी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है।