मानसून की बेरुखी: देश के जलाशय 68 प्रतिशत भरे, पर दक्षिण में पानी का बड़ा संकट

इस साल मानसून की बारिश में 13 प्रतिशत की कमी आई है, जिसका सीधा असर पानी के भंडारण पर दिख रहा है। कुछ जलाशय (खासकर महाराष्ट्र में) तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन कई दूसरे जलाशय, खासकर दक्षिणी राज्यों में, उतने खुशकिस्मत नहीं हैं।

5 में से 4 इलाकों के जलाशय 60 प्रतिशत से ज्यादा भरे हैं, पर क्योंकि दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से कम है, इसलिए साफ दिख रहा है कि यहां कमी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है।