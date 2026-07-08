लोनावला में 670 मिलीमीटर बारिश: रेड अलर्ट, स्कूल-सड़कें-रेलवे बंद

लोनावला और कर्जत के बीच रेल सेवा बंद

मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुए हैं, जिसकी वजह से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे दोनों को बंद करना पड़ा। इसके अलावा, लोनावला और कर्जत के बीच रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रेल सेवा भी रोक दी गई है। पटण गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसके बाद बचाव दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। प्रशासन ने लोगों से नदियों के करीब न जाने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। निचले इलाकों में जलभराव के कारण स्थिति बेहद मुश्किल बनी हुई है।