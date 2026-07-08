लोनावला में 670 मिलीमीटर बारिश: रेड अलर्ट, स्कूल-सड़कें-रेलवे बंद
लोनावला के घाट सेक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान 670 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस मूसलाधार बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति बन गई है। लोणावला के साथ-साथ भिरा, ताम्हिणी और खोपोली जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस भीषण बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के मद्देनजर, आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लोनावला और कर्जत के बीच रेल सेवा बंद
मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुए हैं, जिसकी वजह से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे दोनों को बंद करना पड़ा। इसके अलावा, लोनावला और कर्जत के बीच रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रेल सेवा भी रोक दी गई है। पटण गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसके बाद बचाव दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। प्रशासन ने लोगों से नदियों के करीब न जाने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। निचले इलाकों में जलभराव के कारण स्थिति बेहद मुश्किल बनी हुई है।