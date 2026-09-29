कोथमंगलम में खौफनाक वारदात: पति ने पत्नी को मारा, विदेश में बेटे को फोन कर कबूला गुनाह
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कोथमंगलम के पास से मंगलवार को एक 67 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि रात में घर पर उसकी अपनी 62 वर्षीय पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उसने विदेश में रह रहे अपने बेटे को फोन करके पूरी बात बताई।
भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपी पति गिरफ्तार
बेटे ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। महिला का शव पोस्टमॉर्टम और कानूनी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार को सौंपा जाएगा।