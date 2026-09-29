कोथमंगलम में खौफनाक वारदात: पति ने पत्नी को मारा, विदेश में बेटे को फोन कर कबूला गुनाह

कोथमंगलम के पास से मंगलवार को एक 67 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि रात में घर पर उसकी अपनी 62 वर्षीय पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उसने विदेश में रह रहे अपने बेटे को फोन करके पूरी बात बताई।