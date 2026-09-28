बेंगलुरु में हाथी के हमले से 60 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत
बेंगलुरु के मैसूर रोड के पास सुबह टहलते समय 60 साल के नगरजू की एक हाथी के हमले में मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि इस हमले में उनकी पसलियों में गंभीर चोट आई थी। अस्पताल ले जाए जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय समुदाय में दहशत फैल गई है।
बन्नेरघट्टा से भटक कर आए हाथी पर अधिकारियों को शक
घटना के कुछ ही देर बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक हाथी नजर आया।
संदीप नानू नाम के एक वन्यजीव प्रेमी ने घायल नगरजू को देखा और तुरंत मदद के लिए फोन किया। सुरक्षाकर्मियों ने भी हाथी को देखा था, लेकिन वे हमले के वक्त वहां नहीं थे।
अधिकारियों को लगता है कि यह हाथी बन्नेरघट्टा वन्यजीव अभयारण्य से भटक कर इलाके में आया होगा, क्योंकि पहले भी इस क्षेत्र में हाथियों के आने की घटनाएं सामने आती रही हैं।
नगरजू की मौत की असली वजह जानने के लिए अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल, स्थानीय लोग अपने मोहल्लों में जंगली जानवरों के घूमने को लेकर काफी चिंतित हैं।