दक्षिण गोवा में 60 दिन तक नदी-नालों में नहाने पर प्रतिबंध
अगर आप दक्षिण गोवा में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जिले के प्रशासन ने अगले 60 दिनों के लिए पानी में जाने, तैरने, नहाने, गोता लगाने या जलप्रपात, नदियों, झीलों और सुनसान पड़ी खदानों में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून की वजह से ये सभी जगहें खतरनाक हो गई हैं और हाल ही में डूबने के कई मामले सामने आए हैं। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
मानसून के खतरे पानी तक पहुंच को रोक रहे हैं
मानसून की बारिश ने इन प्राकृतिक जल निकायों को बेहद खतरनाक बना दिया है, जहां पानी का तेज बहाव और फिसलन भरी जमीन है। प्रशासन का कहना है कि इस साल पानी में डूबने के कई हादसे हुए हैं, जिन्हें देखते हुए अब इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो जलप्रपात के सुंदर नज़ारों को देखने या फोटो खींचने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पानी में उतरने की गलती बिल्कुल न करें। सुरक्षित जगहों पर रहकर ही गोवा के इस मानसून का लुत्फ उठाएं, ताकि कोई हादसा न हो।