दक्षिण गोवा में 60 दिन तक नदी-नालों में नहाने पर प्रतिबंध देश Jul 03, 2026

अगर आप दक्षिण गोवा में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जिले के प्रशासन ने अगले 60 दिनों के लिए पानी में जाने, तैरने, नहाने, गोता लगाने या जलप्रपात, नदियों, झीलों और सुनसान पड़ी खदानों में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून की वजह से ये सभी जगहें खतरनाक हो गई हैं और हाल ही में डूबने के कई मामले सामने आए हैं। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।