खूंटी में हुए हादसे में शामिल 5 मोटरसाइकिल सवारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी ने बाद में दम तोड़ा। इनमें से कुछ की मौत तोरपा अस्पताल में हुई और कुछ की रांची ले जाते समय रास्ते में जान चली गई। मरने वालों में बनाबीरा नवाटोली गांव के हेमंत बहादुर और विश्व सिंह थे। वहीं, लातेहार हादसे में सालगुठा गांव के तरुण यादव और कार्तिक उरांव की जान गई। खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होना भी इन हादसों की एक वजह हो सकती है। पुलिस दोनों ही हादसों की जांच कर रही है। जो लोग घायल हुए हैं, वे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।