झारखंड में दर्दनाक सड़क हादसे: 6 की मौत, हेलमेट न पहनना बना जानलेवा
झारखंड के खूंटी और लातेहार जिलों में रविवार को 2 बड़े सड़क हादसे हुए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। खूंटी में शनिवार रात रनिया-मारचा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की सीधी टक्कर हुई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं, लातेहार में चांदवा-लोहरदगा रोड पर एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 अन्य की मौत हो गई।
खूंटी हादसे में 5 सवारों ने नहीं पहने थे हेलमेट
खूंटी में हुए हादसे में शामिल 5 मोटरसाइकिल सवारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी ने बाद में दम तोड़ा। इनमें से कुछ की मौत तोरपा अस्पताल में हुई और कुछ की रांची ले जाते समय रास्ते में जान चली गई। मरने वालों में बनाबीरा नवाटोली गांव के हेमंत बहादुर और विश्व सिंह थे। वहीं, लातेहार हादसे में सालगुठा गांव के तरुण यादव और कार्तिक उरांव की जान गई। खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होना भी इन हादसों की एक वजह हो सकती है। पुलिस दोनों ही हादसों की जांच कर रही है। जो लोग घायल हुए हैं, वे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।