दिल्ली इमारत हादसा: अवैध मंजिलों ने लीं 6 जानें, मालिक पर मामला दर्ज

अधिकारियों ने बताया कि इस इमारत को सिर्फ 2 मंजिला बनाने की मंजूरी थी, लेकिन असल में इसमें 4 या 5 मंजिलें बनी हुई थीं। यह भी जानकारी मिली है कि पिछले साल इसकी जर्जर हालत की वजह से इसे खाली करा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे दोबारा PG के तौर पर चलाने की इजाजत मिल गई।

पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। इस घटना से शहर में ऐसी इमारतों को चलाने की अनुमति कैसे मिल जाती है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।