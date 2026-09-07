दिल्ली इमारत हादसा: अवैध मंजिलों ने लीं 6 जानें, मालिक पर मामला दर्ज
दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को एक 4 दशक से भी ज्यादा पुरानी इमारत ढह गई। यह इमारत छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम चल रहा था। बचाव दल अभी भी मलबे से लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।
पुलिस ने मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की
अधिकारियों ने बताया कि इस इमारत को सिर्फ 2 मंजिला बनाने की मंजूरी थी, लेकिन असल में इसमें 4 या 5 मंजिलें बनी हुई थीं। यह भी जानकारी मिली है कि पिछले साल इसकी जर्जर हालत की वजह से इसे खाली करा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे दोबारा PG के तौर पर चलाने की इजाजत मिल गई।
पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है। इस घटना से शहर में ऐसी इमारतों को चलाने की अनुमति कैसे मिल जाती है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।