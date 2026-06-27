अफगानिस्तान में आया 6.2 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक महसूस हुए झटके

भूकंप

अभी तक जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में कालाफगान से करीब 81 किलोमीटर दूर धरती की सतह से 215 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं, अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में जुर्म से 43 किलोमीटर दक्षिण में आया था। इस घटना में फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली है। भूकंप के घबराए लोगों के कई वीडियो सामने आए हैं।