भारत में साल 2025-26 में बंद हुए 58 इंजीनियरिंग कॉलेज, AICTE का खुलासा
क्या है खबर?
देश भर में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 55 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज दौरान विभिन्न कारणों से बंद कर दिए गए। हालांकि, मौजूदा छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इसकी पुष्टि की है। तकनीकी शिक्षा के लिए वैधानिक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था और नियामक AICTE देश में इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और फार्मेसी के कार्यक्रमों की देखरेख के साथ समन्वित विकास को सुनिश्चित करती है।
बयान
कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से किया गया बंद
AICTE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया। चरणबद्ध बंदी का अर्थ है कि संस्थान उस शैक्षणिक वर्ष में प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता, जिसके लिए चरणबद्ध बंदी की अनुमति दी गई है। हालांकि, मौजूदा छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इससे कॉलेजों में प्रवेश ले चुके छात्रों का साल खराब नहीं होगा।"
सर्वाधिक
इन राज्यों में बंद हुए सर्वाधिक कॉलेज
AICTE के अनुसार, बंद किए गए 58 संस्थानों में से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12-12 कॉलेज बंद हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 8, जबकि तेलंगाना और पंजाब में 4-4 संस्थान बंद हुए हैं। इस वर्ष आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3-3 कॉलेज बंद हुए, जबकि गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में 2-2 कॉलेज बंद रहे। इसी तरह हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक-एक कॉलेज बंद किया गया।
सहायता
बंद हुए 3 कॉलेजों को मिल रही थी सरकारी सहायता
AICTE के अनुसार, बंद हुए कॉलेजों में से 3 को सरकारी सहायता प्राप्त थी, जबकि बाकी निजी तौर पर वित्त पोषित थे। अधिकारी ने आगे कहा, "इस अवधि के दौरान देश भर के तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पेश किए जा रहे 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब इन कॉलेजों में नए प्रवेशों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।" हालांकि, कॉलेजों के बंद होने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ।
अंतर
क्रमिक और पूर्ण बंद में क्या है अंतर?
AICTE कॉलेजों को क्रमिक बंद करने और पूर्ण बंद करने के बीच अंतर करता है। क्रमिक बंद करने की प्रक्रिया में संस्थानों को धीरे-धीरे बंद किया जाता है, जबकि नामांकित छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी जाती है। इसी तरह पूर्ण रूप से बंद किए जाने वाले संस्थानों की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और प्रभावित छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।