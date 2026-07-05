भारत में साल 2025-26 में बंद हुए 58 इंजीनियरिंग कॉलेज

भारत में साल 2025-26 में बंद हुए 58 इंजीनियरिंग कॉलेज, AICTE का खुलासा

लेखन भारत शर्मा 05:35 pm Jul 05, 202605:35 pm

क्या है खबर?

देश भर में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 55 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज दौरान विभिन्न कारणों से बंद कर दिए गए। हालांकि, मौजूदा छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इसकी पुष्टि की है। तकनीकी शिक्षा के लिए वैधानिक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था और नियामक AICTE देश में इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और फार्मेसी के कार्यक्रमों की देखरेख के साथ समन्वित विकास को सुनिश्चित करती है।