मुजफ्फरपुर में 52 वर्षीय महिला की डायन बताकर की निर्मम हत्या, जानिए पूरा मामला
देश
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पड़ोसियों ने 52 साल की एक महिला को डायन बताकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह वारदात रविवार को हुई थी। हमलावरों के चंगुल से छूटने के बाद घायल महिला को तुरंत दो अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच पाई।
परिवार और ग्रामीणों ने आरोपियों के घर के सामने किया प्रदर्शन
इस घटना के बाद महिला के परिवार वालों और गांव के लोगों ने मिलकर आरोपियों के घर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे सभी मिलकर जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि वे केस दर्ज करने से पहले महिला के बेटे से लिखित शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उधर, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में हर पहलू से जांच कर रहे हैं।