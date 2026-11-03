वकीलों के खिलाफ फूटा दिल्ली पुलिस का गुस्सा, वकीलों की पहुंच को सीमित करने की मांग

दिल्ली में सोमवार को सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ की अगुआई में करीब 500 दिल्ली पुलिसकर्मी अपने मुख्यालय के बाहर जमा हुए। उन्होंने अधिकारियों के सामने 5 मुख्य मांगे रखी हैं। इन पुलिसवालों की मांग है कि वकीलों के साथ होने वाले झगड़ों को सुलझाने का एक सही तरीका बने। वे शिकायतों के लिए एक कमेटी और अदालतों की सुरक्षा और मजबूत करने की भी बात कह रहे हैं। उनकी यह भी मांग है कि वकीलों के खिलाफ वशिष्ठ की शिकायत पर दर्ज FIR रद्द न की जाए और पुलिस कार्यालयों में वकीलों का प्रवेश सीमित किया जाए।