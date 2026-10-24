जम्मू-कश्मीर में 50 पाकिस्तानी अवैध प्रवासी: फर्जी पहचान, सरकारी नौकरी और अब चार्जशीट

जांचकर्ताओं को पता चला कि इन लोगों ने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए थे और कुछ ने तो इन्हीं दस्तावेजों के दम पर सरकारी नौकरियां तक हासिल कर ली थीं। सिंध और लाहौर जैसे इलाकों से आए कई परिवार अखनूर और मेंढर जैसे क्षेत्रों में बस गए थे। जो भारतीय पति-पत्नी, परिवार के सदस्य और दूसरे लोग इस साजिश का हिस्सा पाए गए, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। अपराध शाखा का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवास से जुड़ी है।