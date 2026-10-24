जम्मू-कश्मीर में 50 पाकिस्तानी अवैध प्रवासी: फर्जी पहचान, सरकारी नौकरी और अब चार्जशीट
जम्मू-कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू, पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध रूप से रहने के मामले में 50 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कई पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के लोग भी शामिल हैं, 1970 के दशक के आखिर और उसके बाद वैध कागजात के साथ भारत आए थे, लेकिन वे बिना अनुमति के यहीं रुक गए।
फर्जी भारतीय पहचान पत्र से मिलीं सरकारी नौकरियां
जांचकर्ताओं को पता चला कि इन लोगों ने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए थे और कुछ ने तो इन्हीं दस्तावेजों के दम पर सरकारी नौकरियां तक हासिल कर ली थीं। सिंध और लाहौर जैसे इलाकों से आए कई परिवार अखनूर और मेंढर जैसे क्षेत्रों में बस गए थे। जो भारतीय पति-पत्नी, परिवार के सदस्य और दूसरे लोग इस साजिश का हिस्सा पाए गए, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। अपराध शाखा का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवास से जुड़ी है।