दिल दहला देने वाला हादसा: कार में बंद 5 साल की मासूम की मौत, पुलिस की अभिभावकों को अहम सलाह
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तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। इस घटना में 5 साल की मासूम बच्ची सरन्या की जान चली गई। वह अपने घर के पास खेल रही थी, तभी अचानक से वह एक खड़ी कार में बंद हो गई। परिजनों ने उसे कार की पिछली सीट पर बेहोश पाया और फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस, डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।
पुलिस जांच में हुआ सरन्या का दम घुटने का खुलासा
इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी लोगों, खासकर माता-पिता को याद दिला रही है कि कार को लॉक करने से पहले हमेशा एक बार ठीक से जांच लें और खड़ी गाड़ियों के आस-पास बच्चों पर खास ध्यान रखें। पुलिस का मानना है कि बंद कार के अंदर हवा की कमी की वजह से सरन्या का दम घुट गया। पुलिस को उम्मीद है कि यह सलाह लोगों तक पहुंचाने से ऐसे दुखद हादसों को रोका जा सकेगा।