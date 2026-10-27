तमिलनाडु की थेनी जेल से फरार हुए 17 कैदियों में 5 को दबोचा, 9 जेलकर्मी निलंबित

इस घटना के बाद 9 जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जेल महानिदेशक (DGP) और सुधार सेवा के प्रमुख डॉ संदीप राय राठौड़ और दक्षिण जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) विजयेंद्र एस बिदारी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय जेल अधिकारियों से मुलाकात की। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकार को जेल की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घेरा है। उन्होंने इस घटना को हाल ही में हुए एक और पलायन के बाद 'चिंताजनक पैटर्न' का हिस्सा बताया। भाजपा ने घटना को सरकार की 'शर्मनाक विफलता' कहा है, वहीं AIADMK नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इसे 'एक बड़ा झटका' बताया है।