सितंबर में ही दिल्ली ने ओढ़ी कंबल, IMD ने दिया चौंकाने वाला अपडेट

दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ली है और ठंडक बढ़ गई है। सितंबर के आखिर में जहां आमतौर पर गर्मी होती है, वहीं पारा गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

सप्ताहांत में तो शहर में 5 मिलीमीटर की ऐसी दुर्लभ बारिश भी हुई है, जो पिछले 7 सालों में पहली बार सितंबर के इतने आखिरी दिनों में दर्ज की गई है।