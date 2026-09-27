सितंबर में ही दिल्ली ने ओढ़ी कंबल, IMD ने दिया चौंकाने वाला अपडेट
दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ली है और ठंडक बढ़ गई है। सितंबर के आखिर में जहां आमतौर पर गर्मी होती है, वहीं पारा गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
सप्ताहांत में तो शहर में 5 मिलीमीटर की ऐसी दुर्लभ बारिश भी हुई है, जो पिछले 7 सालों में पहली बार सितंबर के इतने आखिरी दिनों में दर्ज की गई है।
दिल्ली का साप्ताहिक पूर्वानुमान 22-34 डिग्री सेल्सियस
यह ठंडक पूरे हफ्ते रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच झूलता रहेगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन अरनब की वजह से दिल्ली का मौसम बदला है।
अभी के लिए वायु गुणवत्ता (AQI 54) संतोषजनक है, लेकिन जैसे ही सर्दियां अपनी पूरी रंगत में आती हैं, प्रदूषण भी वापसी करने लगता है।