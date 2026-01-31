ओडिशा में ट्रक की टक्कर से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई

ओडिशा में ट्रक ने गलत दिशा में जाकर तीन मोटरसाइकिलों को रौंदा, 5 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 04:24 pm Jan 31, 202604:24 pm

क्या है खबर?

ओडिशा के गंजाम जिले के बरहमपुर शहर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हल्दियापदर चौक के पास गलत दिशा से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कई पीड़ितों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर शव बिखरे नजर आए और हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया।