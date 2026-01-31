ओडिशा में ट्रक ने गलत दिशा में जाकर तीन मोटरसाइकिलों को रौंदा, 5 लोगों की मौत
क्या है खबर?
ओडिशा के गंजाम जिले के बरहमपुर शहर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हल्दियापदर चौक के पास गलत दिशा से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कई पीड़ितों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर शव बिखरे नजर आए और हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया।
कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसी तरह पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को हटाकर ट्रैफिक को सुचारू कराया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार करते हुए हादसे के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान सूर्य नारायण पंडा, सिबाराम जेना, जगन नाहक, राकेश नाहक के रूप में हुई है।
मुआवजा
मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान
इस दुखद घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह दोषी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।