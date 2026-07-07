मध्य प्रदेश के मैहर में ट्रक से टकराई SUV कार, 5 दास्तों की मौत देश Jul 07, 2026

मध्य प्रदेश के मैहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर रात करीब 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 6 दोस्तों को लेकर जा रही एक SUV एक ट्रक से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह पिचक गई और गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में बहुत मुश्किल आई। रात भर रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी रही। दुखद है कि 5 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं, एक घायल शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है।