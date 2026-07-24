असम में बाढ़ से अब तक 47 की मौत, 7 लाख लोग हुए प्रभावित

असम में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कम से कम 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 11 जिलों में 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से अकेले शिवसागर जिले में ही करीब 3.92 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। जोरहाट के पास बाढ़ग्रस्त इलाका अब अपनी सामान्य चौड़ाई से तीन गुना फैल गया है। इसके साथ ही, कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं और उनके किनारे तोड़कर पानी बाहर आ रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि अभी भी 70 से 80 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे मौजूदा हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।