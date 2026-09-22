विजयवाड़ा: उबलते सांभर में गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

विजयवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गणेश उत्सव के दौरान अन्नदान कार्यक्रम में खाना बनाने में मदद करते समय 46 साल की सुजाता उबलते सांभर से भरे एक बड़े बर्तन के पास फिसलकर उसमें गिर गईं। यह दुखद घटना रविवार को विजयवाड़ा में विनायक चतुर्थी के मौके पर हुई। सुजाता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इस अचानक हुई घटना से उनके परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं।