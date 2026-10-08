ओडिशा के मयूरभंज में स्कूली खाना खाने के बाद 46 छात्राएं बीमार

जिला कलेक्टर हेमकांत साय ने गुरुवार को स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बीमार छात्राओं का हालचाल जाना और मौजूदा हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों को खाने और दूसरी चीजों में साफ-सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि कहीं भोजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसी घटना हुई है। इसी वजह से अधिकारियों ने सभी जिलों को खाने और स्वच्छता से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं।