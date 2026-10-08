ओडिशा के मयूरभंज में स्कूली खाना खाने के बाद 46 छात्राएं बीमार
ओडिशा के मयूरभंज जिले में मंत्री SSD गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार रात खाने के बाद 46 छात्राएं बीमार पड़ गईं। उनका इलाज मंत्री हेल्थ सेंटर, बाडासाही ग्रुप हेल्थ सेंटर और स्कूल हॉस्टल में किया जा रहा था।
कुछ छात्राओं का इलाज स्थानीय हेल्थ सेंटर में चल रहा है, जबकि बाकी का स्कूल हॉस्टल में ही इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
जिला कलेक्टर ने स्कूल का दौरा किया
जिला कलेक्टर हेमकांत साय ने गुरुवार को स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बीमार छात्राओं का हालचाल जाना और मौजूदा हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों को खाने और दूसरी चीजों में साफ-सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि कहीं भोजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसी घटना हुई है। इसी वजह से अधिकारियों ने सभी जिलों को खाने और स्वच्छता से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं।