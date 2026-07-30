चंडीगढ़ में IMD का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश से सड़कें जलमग्न
बुधवार शाम को चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश हुई। सिर्फ 3 घंटों में ही 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसके साथ ही पिछले 2 दिनों की कुल बारिश लगभग 88 मिलीमीटर तक पहुंच गई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है।
चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी
मंगलवार को चंडीगढ़ का तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को बढ़कर 35.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बारिश के बावजूद दिन में इतनी गर्मी होना असामान्य रहा, हालांकि रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
IMD के अनुसार, सोमवार तक मौसम में ठंडक लौट आएगी, क्योंकि इस दौरान और बारिश की संभावना है। उस समय अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा, IMD ने चंडीगढ़ शहर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है।