चंडीगढ़ में IMD का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश से सड़कें जलमग्न

मंगलवार को चंडीगढ़ का तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को बढ़कर 35.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बारिश के बावजूद दिन में इतनी गर्मी होना असामान्य रहा, हालांकि रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

IMD के अनुसार, सोमवार तक मौसम में ठंडक लौट आएगी, क्योंकि इस दौरान और बारिश की संभावना है। उस समय अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा, IMD ने चंडीगढ़ शहर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है।