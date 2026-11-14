पंजाब: अमृतसर हाईवे पर 2 बसों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल

पंजाब में अमृतसर-बठिंडा हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और करीब 30 लोग जख्मी हो गए। यह घटना उस समय हुई जब एक बस ने मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में गलत लेन में घुसकर सामने से आ रही दूसरी बस से सीधी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मरने वालों में बसों के यात्री और मोटरसाइकिल पर सवार महिला शामिल हैं।