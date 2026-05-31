साकेत में ढही इमारत: लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर निलंबित देश May 31, 2026

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 30 मई को एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।

नगर निगम दिल्ली (MCD) ने इस मामले में 2 इंजीनियर्स सुदेश सिंह चौहान और अमन जैन को निलंबित कर दिया है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने साइट की ठीक से निगरानी नहीं की थी, जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां एक कोचिंग सेंटर, कैफे और दफ्तर चल रहे थे।