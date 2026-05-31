साकेत में ढही इमारत: लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर निलंबित
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दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 30 मई को एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।
नगर निगम दिल्ली (MCD) ने इस मामले में 2 इंजीनियर्स सुदेश सिंह चौहान और अमन जैन को निलंबित कर दिया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने साइट की ठीक से निगरानी नहीं की थी, जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां एक कोचिंग सेंटर, कैफे और दफ्तर चल रहे थे।
सभी पीड़ितों की जानकारी मिली, मामले की जांच जारी
बचाव टीमों ने रात भर काम किया और मलबे से बचे लोगों को निकालने के लिए हाइड्रोलिक टूल और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया।
अब तक हादसे के सभी पीड़ितों का पता चल चुका है। घटना की असली वजह जानने के लिए फिलहाल जांच चल रही है।