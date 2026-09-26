मध्य प्रदेश के मंडला में गणेश पंडाल में फैला करंट, 4 की मौत और 2 गंभीर
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मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां गणेश पंडाल में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा मूर्ति विसर्जन के बाद हुआ, जब कई लोग पंडाल के प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे।
इस घटना में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शॉर्ट सर्किट का अंदेशा, जांच शुरू
हादसे की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट या बिजली का टूटा हुआ तार मानी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को संभाला और अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर यह दुखद हादसा कैसे हुआ।