मध्य प्रदेश के मंडला में गणेश पंडाल में फैला करंट, 4 की मौत और 2 गंभीर

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां गणेश पंडाल में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा मूर्ति विसर्जन के बाद हुआ, जब कई लोग पंडाल के प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे।

इस घटना में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।