ओडिशा पर चक्रवात-भूस्खलन की दोहरी मार: 4 की मौत, 12 लापता

बचाव दल भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं, ताकि बचे हुए लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। गंजाम और गजपति जिलों में इस आपदा से 1.27 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को आसरा और जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए राहत शिविर खोल दिए गए हैं। सरकार रेलवे के साथ मिलकर इस अलग-थलग पड़े गांव तक हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। अधिकारियों ने बताया है कि ज्यादातर इलाकों में संपर्क बहाल हो चुका है, लेकिन एक गांव अब भी बाकी आबादी से कटा हुआ है।