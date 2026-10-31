ओडिशा पर चक्रवात-भूस्खलन की दोहरी मार: 4 की मौत, 12 लापता
ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' ने भारी तबाही मचाई है। ओडिशा के गिडिपाबाली गांव में हुए भूस्खलन की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय नौसेना का एक विशेष हेलीकॉप्टर यह देखने के लिए भेजा जाएगा कि मलबे और मिट्टी के नीचे कहीं कोई फंसा तो नहीं है। राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने बताया कि जिन लोगों की जान गई है, उनमें कंधमाल के एक ही परिवार के 3 सदस्य और गजपति का एक व्यक्ति शामिल है।
गंजाम और गजपति में सहायता शिविर खोले गए
बचाव दल भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं, ताकि बचे हुए लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। गंजाम और गजपति जिलों में इस आपदा से 1.27 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को आसरा और जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए राहत शिविर खोल दिए गए हैं। सरकार रेलवे के साथ मिलकर इस अलग-थलग पड़े गांव तक हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। अधिकारियों ने बताया है कि ज्यादातर इलाकों में संपर्क बहाल हो चुका है, लेकिन एक गांव अब भी बाकी आबादी से कटा हुआ है।