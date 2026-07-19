दिल्ली में IMD का यलो अलर्ट: 4 दिन बारिश, चिपचिपी गर्मी से मिलेगी राहत?

बारिश का अनुमान होने के बावजूद, दिल्ली में गर्मी का असर बना रहेगा। दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में पारा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जुलाई के महीने के लिए यह सामान्य से अधिक तापमान है।

आज सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में नमी 80 प्रतिशत तक दर्ज की गई। पिछले महीने सिर्फ 41.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिससे बारिश की भारी कमी बनी हुई है। हालांकि, अभी हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है।