जम्मू में CISF जवान ने साथियों पर गोली चलाई, 4 की मौत
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ के CISF के एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोलीबारी कर दी। इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, SI लक्ष्मण सिंह, कॉन्स्टेबल रफीक अहमद और कॉन्स्टेबल संदीप कुमार के रूप में हुई है। यह घटना बसोहली के मशका इलाके में सेवा पावर प्रोजेक्ट पर बने CISF कैंप में हुई। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
घटना
आपसी विवाद के बाद जवान ने की गोलीबारी
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी बात को लेकर 2 जवानों के बीच बहस हुई, जिसके बाद एक जवान ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।
ये जवान हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे बसोहली के मशका गांव में सेवा पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात थे।
घटना के बाद कठुआ पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान CISF कर्मी अभिदेश सिंह के तौर पर की गई है।
जांच
मौखिक बहस के बाद आरोपी जवान ने की गोलीबारी
यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि पहले मौखिक रूप से बहस हुई, जिसके बाद आरोपी ने तैश में आकर गोलीबारी कर दी। आरोपी जवान 2009 बैच का हेड कांस्टेबल है।
समाचार एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस द्वारा आंतरिक जांच शुरू की जा रही है।
CISF मुख्यालय ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।