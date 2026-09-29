जम्मू में CISF जवान ने साथियों पर गोली चलाई, 4 की मौत

यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि पहले मौखिक रूप से बहस हुई, जिसके बाद आरोपी ने तैश में आकर गोलीबारी कर दी। आरोपी जवान 2009 बैच का हेड कांस्टेबल है।

समाचार एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस द्वारा आंतरिक जांच शुरू की जा रही है।

CISF मुख्यालय ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।