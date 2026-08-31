अल नीनो का कहर: तेलंगाना में अगस्त में 38 प्रतिशत कम हुई बारिश, सूखे का गहराया संकट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) हैदराबाद की मानें तो अल नीनो की वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ गया। सामान्य, स्थिर बारिश के बजाय लंबे समय तक सूखा पड़ा और फिर अचानक भारी बारिश हुई। कुल मिलाकर जून से अगस्त तक तेलंगाना में मानसून सीजन में 17 फीसदी की कमी दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद जैसे शहरी इलाके भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। साइबराबाद और मलकाजगिरी नगर निगम क्षेत्रों में मिलाकर 22 फीसदी कम बारिश हुई है। वहीं, राज्य के मध्य और दक्षिणी जिलों को भी बारिश की कमी का सामना करना पड़ा।