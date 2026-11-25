दिल्ली में EV अपनाने से कतरा रहे ड्राइवर? कमर्शियल गाड़ियों पर लगा ब्रेक
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के जरिए हवा को साफ करने की कोशिशें कुछ खास रंग नहीं ला पा रही हैं। जुलाई 2026 में नई EV पॉलिसी शुरू होने के बाद से कमर्शियल सेक्टर में बहुत कम लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।
आंकड़े बताते हैं कि EV गुड्स कैरियर के लिए सिर्फ 37 आवेदन आए हैं, जबकि ऑटो-रिक्शा के लिए तो एक भी आवेदन नहीं मिला।
इस धीमी शुरुआत की वजह से शहर की पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं।
ड्राइवर बता रहे हैं लागत और चार्जिंग की दिक्कतें
ड्राइवरों का कहना है कि सब्सिडी मिलने के बावजूद EV गाड़ियां अपनाना अभी भी महंगा सौदा है। खासकर, जब इसमें लोन की किश्तें और रख-रखाव का खर्च जुड़ जाता है, तो यह और बोझिल लगता है।
गाड़ियों को चार्ज करने में लंबा समय लगना और चार्जिंग स्टेशनों की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। इसके अलावा, सब्सिडी पोर्टल में आने वाली दिक्कतें और बाजार में सही EV मॉडलों की कमी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।
इन सब वजहों से दिल्ली के स्वच्छ हवा के सपने फिलहाल अधर में लटके हुए दिख रहे हैं।