ड्राइवरों का कहना है कि सब्सिडी मिलने के बावजूद EV गाड़ियां अपनाना अभी भी महंगा सौदा है। खासकर, जब इसमें लोन की किश्तें और रख-रखाव का खर्च जुड़ जाता है, तो यह और बोझिल लगता है।

गाड़ियों को चार्ज करने में लंबा समय लगना और चार्जिंग स्टेशनों की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। इसके अलावा, सब्सिडी पोर्टल में आने वाली दिक्कतें और बाजार में सही EV मॉडलों की कमी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।

इन सब वजहों से दिल्ली के स्वच्छ हवा के सपने फिलहाल अधर में लटके हुए दिख रहे हैं।