दिल्ली में पति ने की पत्नी की हत्या, बेवफाई के शक में उतारा मौत के घाट
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दिल्ली में 36 साल के परदीप को अपनी पत्नी सोनिया की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 27 सितंबर को बेवफाई के शक पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस झगड़े का अंत पालम में काली माता मंदिर के पास एक दर्दनाक घटना के रूप में हुआ। परदीप और सोनिया की शादी 2017 में हुई थी और उनके दो बेटे भी हैं।
परदीप को द्वारका सेक्टर 20 में गिरफ्तार किया गया
घटना के तुरंत बाद परदीप मौके से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला और 2 अक्टूबर को द्वारका सेक्टर 20 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान परदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल, पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को ढूंढ रही है और साथ ही इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि उस दिन आखिर हुआ क्या था।