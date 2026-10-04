दिल्ली में पति ने की पत्नी की हत्या, बेवफाई के शक में उतारा मौत के घाट

घटना के तुरंत बाद परदीप मौके से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला और 2 अक्टूबर को द्वारका सेक्टर 20 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान परदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल, पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को ढूंढ रही है और साथ ही इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि उस दिन आखिर हुआ क्या था।