हरियाणा की वेतन बढ़ोतरी ने सुलगाई 'समान काम, समान वेतन' की आग; नोएडा-भिवाड़ी में प्रदर्शन,
हरियाणा सरकार ने अनस्किल्ड मजदूरों के वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब उनकी मासिक तनख्वाह 11,200 रुपये से बढ़कर 15,200 रुपये से अधिक हो जाएगी। यह नया वेतनमान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
हालांकि, इस ऐलान से जहां हरियाणा में मजदूरों को राहत मिली है, वहीं पड़ोसी नोएडा और भिवाड़ी में नए प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन जगहों के मजदूर मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी समान काम के लिए बराबर वेतन मिले, भले ही वे दूसरे राज्य में काम कर रहे हों।
गिरफ्तारियों के बीच उत्तर प्रदेश ने भी बढ़ाई वेतन
हालात जल्द ही बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में भी यह अशांति फैल गई और वहां के मजदूर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछली तारीख से वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि नोएडा में घरेलू कामगारों जैसे अन्य समूहों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह घटना दिखाती है कि आजकल वेतन में असमानता और नौकरी से जुड़ी परेशानियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं।