हरियाणा की वेतन बढ़ोतरी ने सुलगाई 'समान काम, समान वेतन' की आग; नोएडा-भिवाड़ी में प्रदर्शन,

गिरफ्तारियों के बीच उत्तर प्रदेश ने भी बढ़ाई वेतन

हालात जल्द ही बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में भी यह अशांति फैल गई और वहां के मजदूर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछली तारीख से वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि नोएडा में घरेलू कामगारों जैसे अन्य समूहों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह घटना दिखाती है कि आजकल वेतन में असमानता और नौकरी से जुड़ी परेशानियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं।