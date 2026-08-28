पंजाब में सूखा: 34 प्रतिशत कम बारिश से बेहाल किसान, भाखड़ा बांध भी खाली

बारिश की इस कमी ने पंजाब के किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ा दी हैं। उनकी खेती सही मात्रा में पानी मिलने पर ही निर्भर करती है। जून में जहां लगभग आधी बारिश हुई, वहीं जुलाई में भी 26 प्रतिशत कम बरसात हुई। ऐसे में खेतों को हरा-भरा रखने के लिए भूजल और नहरों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है।

भाखड़ा बांध जैसे बड़े जलाशयों में भी पानी का स्तर घट गया है। अगस्त के आखिर तक यह बांध अपनी पूरी क्षमता से 46 फीट नीचे था। इसी वजह से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से पानी का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है।