कावेरी में अतिरिक्त पानी मिलने के बाद भी तमिलनाडु पर मंडराया जल संकट! देश Jun 04, 2026

तमिलनाडु को 2025-26 के लिए कावेरी का 330 TMC फीट अतिरिक्त पानी मिला है। यह मात्रा 2007 के कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले और 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन में निर्धारित मात्रा से कहीं ज्यादा है। पिछले साल जून से अक्टूबर के बीच इस अतिरिक्त पानी का अधिकतर हिस्सा आया था। यह सातवीं बार है जब कावेरी में इतनी बड़ी मात्रा में पानी आया है। हालांकि, अब हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। 2026-27 के करीब आते ही जलाशयों का स्तर तेजी से नीचे चला गया है, और मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून की बारिश कम रह सकती है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं।