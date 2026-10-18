24 घंटे में 32 मौतें: कोलकाता भगदड़ और ग्वालियर ट्रक हादसे से छाया मातम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने हर प्रभावित परिवार को 25 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।

वहीं, ग्वालियर में अधिकारी इस बात की जांच में जुटे हैं कि आखिर ट्रक भीड़ को कुचलने से पहले पुलिस की घेराबंदी को कैसे पार कर गया। इन दोनों हादसों ने देशभर में बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोलकाता के एक चश्मदीद ने बताया, "मैंने लोगों को गिरते और बाहर निकलने के लिए एक-दूसरे को धक्का देते देखा।"