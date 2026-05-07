नशीली दवाओं का कहर: तमिलनाडु में 313 ओवरडोज मौतें, देश में नंबर 1

नशीली दवाओं की जब्ती भी बढ़ी

मेथामफेटामाइन, हाइड्रोपोनिक कैनबिस और ट्रामाडोल व अल्प्रजोलम जैसी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं इस बढ़ते संकट की मुख्य वजह हैं। इन नशीली दवाओं की जब्ती 2023 में 40,000 गोलियों से बढ़कर 2024 में 1.40 लाख तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि नशीली दवाओं की तस्करी अब संगठित गिरोहों के जरिए बड़े पैमाने पर हो रही है। तमिलनाडु चुनावों के दौरान यह मामला एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया था।