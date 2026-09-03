मणिपुर का घाव: 306 जानें ली, 49 लापता; सत्ता बदली पर संघर्ष जारी
मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मई 2023 से गंभीर जातीय संघर्ष जारी है। इस हिंसा में अब तक 306 लोग जान गंवा चुके हैं और 49 लोग अब भी लापता हैं।
गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजाम ने गुरुवार को विधानसभा में ये आंकड़े पेश किए, जो 31 अगस्त 2026 तक के हैं। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद यह संघर्ष भड़क उठा था।
मणिपुर में घरों से विस्थापन और सरकार बदली
इस बेतहाशा हिंसा के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव भी हुए। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और राज्य विधानसभा की कार्यवाही भी रोक दी गई।
केंद्र के सीधे शासन में लगभग एक साल का समय बीतने के बाद, इसी साल फरवरी में भाजपा के युम्नाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। मणिपुर अभी भी शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में कई मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहा है।