मणिपुर का घाव: 306 जानें ली, 49 लापता; सत्ता बदली पर संघर्ष जारी

इस बेतहाशा हिंसा के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव भी हुए। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और राज्य विधानसभा की कार्यवाही भी रोक दी गई।

केंद्र के सीधे शासन में लगभग एक साल का समय बीतने के बाद, इसी साल फरवरी में भाजपा के युम्नाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। मणिपुर अभी भी शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में कई मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहा है।