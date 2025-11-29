चक्रवात 'दित्वाह' के कारण कोलंबो में 3 दिन से फंसे 300 भारतीय, झेलनी पड़ रही परेशानी

कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे 300 से अधिक भारतीय

03:34 pm Nov 29, 2025

क्या है खबर?

चक्रवात 'दित्वाह' ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। तूफान से हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। 130 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इधर, चक्रवात के कारण कोलंबो में उड़ानें संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिससे 300 भारतीयों सहित कई यात्री फंस गए हैं। भोजन, पानी और बुनियादी जरूरतों की समुचित उपलब्धता न होने से ये यात्री काफी परेशान हैं और हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं।