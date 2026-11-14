गुरुग्राम में 15 नवंबर से लागू नया नियम: 300 ANPR कैमरे करेंगे PUC की जांच

गुरुग्राम में 15 नवंबर से हवा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के पेट्रोल पंपों पर 300 ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। अगर आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, तो आपको ईंधन नहीं मिल पाएगा। पेट्रोल पंप इस नियम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साफ-साफ दिखाएंगे। यह शहर की स्वच्छ हवा के लिए चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा है। दरअसल, पिछले महीने NCR में 'PUC नहीं, पेट्रोल नहीं' नीति लागू की गई थी।