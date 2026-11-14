गुरुग्राम में 15 नवंबर से लागू नया नियम: 300 ANPR कैमरे करेंगे PUC की जांच
गुरुग्राम में 15 नवंबर से हवा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के पेट्रोल पंपों पर 300 ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। अगर आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, तो आपको ईंधन नहीं मिल पाएगा। पेट्रोल पंप इस नियम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साफ-साफ दिखाएंगे। यह शहर की स्वच्छ हवा के लिए चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा है। दरअसल, पिछले महीने NCR में 'PUC नहीं, पेट्रोल नहीं' नीति लागू की गई थी।
गुरुग्राम में PUC जांचेंगे ANPR कैमरे
ये ANPR कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को अपने आप पढ़ लेंगे और ऑनलाइन देखेंगे कि आपकी गाड़ी का PUC प्रमाणपत्र अपडेटेड है या नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, बिना PUC प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला ने बताया कि यह तकनीक-आधारित पहल दिखाती है कि गुरुग्राम वाहन प्रदूषण कम करने और सभी के लिए हवा को स्वस्थ रखने के लिए कितना गंभीर है।